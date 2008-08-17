Зайкова (Блинова) Зоя Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1935
Дата смерти17.08.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Сернур, Россия
Рождение ребёнка
05.01.1960
Рождение ребёнка
14.04.1963
Рождение ребёнка
22.08.1971
Смерть
17.08.2008