Зайкова (Блинова) Зоя Михайловна 29.01.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗайкова (Блинова) Зоя Михайловна

Зайкова (Блинова) Зоя Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1935

Дата смерти

17.08.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайков Николай Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
г. Сернур, Россия
Рождение ребёнка
05.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайков Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
14.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайков Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
22.08.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайков Николай Яковлевич

Смерть
17.08.2008

Мы используем куки для улучшения работы сайта.