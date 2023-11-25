Юшина Анна Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшина Анна Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Юшина Серафима Владимировна

Отец ребёнка: Юшин Владимир Константинович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Юшина Мария Владимировна

Отец ребёнка: Юшин Владимир Константинович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1914

Сын: Юшин Пётр Владимирович

Отец ребёнка: Юшин Владимир Константинович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Юшина Вера Владимировна

Отец ребёнка: Юшин Владимир Константинович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юшин Владимир Константинович

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