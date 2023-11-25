Юшина Анна Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Юшина Серафима Владимировна
Отец ребёнка: Юшин Владимир Константинович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Юшина Мария Владимировна
Отец ребёнка: Юшин Владимир Константинович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Юшин Владимир Константинович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Юшина Вера Владимировна
Отец ребёнка: Юшин Владимир Константинович
Бракосочетание
Неизвестно