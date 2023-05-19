(Цихоцкая) Татьяна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Цихоцкая) Татьяна Антоновна

(Цихоцкая) Татьяна Антоновна

Место рождения

Болозев, Львівська область

Дата рождения

16.01.1810

Дата смерти

Между 1853 и 1868

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1810

Отец: Цихоцкий Антон

Мать: Барбара

Болозев, Львівська область
Бракосочетание
22.11.1825

Муж: Яремовский Грегорий Михайлович

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
16.01.1830

Сын: Яремовский Ян

Отец ребёнка: Яремовский Грегорий Михайлович

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
29.08.1834

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Яремовский Грегорий Михайлович

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
30.11.1837

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Яремовский Грегорий Михайлович

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
26.05.1845

Сын: Яремовский Теодор Григорьевич

Отец ребёнка: Яремовский Грегорий Михайлович

Раздельное, Львівська область
дом 58
Бракосочетание
20.11.1853

Муж: Гинда Илья Михайлович

Раздельное, Львівська область
дом 9
Смерть
Между 1853 и 1868
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close