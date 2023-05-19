(Цихоцкая) Татьяна Антоновна
Место рождения
Дата рождения16.01.1810
Дата смертиМежду 1853 и 1868
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1810
Отец: Цихоцкий Антон
Мать: Барбара
Бракосочетание
22.11.1825
Рождение ребёнка
16.01.1830
Сын: Яремовский Ян
Отец ребёнка: Яремовский Грегорий Михайлович
Рождение ребёнка
29.08.1834
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Яремовский Грегорий Михайлович
Рождение ребёнка
30.11.1837
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Яремовский Грегорий Михайлович
Рождение ребёнка
26.05.1845
Сын: Яремовский Теодор Григорьевич
Отец ребёнка: Яремовский Грегорий Михайлович
дом 58
Бракосочетание
20.11.1853
дом 9
Смерть
Между 1853 и 1868