Горячев Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горячев Михаил Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горячева Нина Михайловна

Мать ребёнка: Пескишева Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горячев Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Пескишева Клавдия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пескишева Клавдия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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