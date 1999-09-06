Пескишева (Гришина) Клавдия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1915
Дата смерти06.09.1999
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1915
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горячева Нина Михайловна
Отец ребёнка: Горячев Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горячев Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Горячев Михаил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пескишев Борис Георгиевич
Отец ребёнка: Пескишев Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пескишев Георгий
Смерть
06.09.1999