Пескишева (Гришина) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пескишева (Гришина) Клавдия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1915

Дата смерти

06.09.1999

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1915

Отец: Гришин Василий Гаврилович

Мать: Гришина Акулина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горячева Нина Михайловна

Отец ребёнка: Горячев Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горячев Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Горячев Михаил Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горячев Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пескишев Борис Георгиевич

Отец ребёнка: Пескишев Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пескишев Георгий

Смерть
06.09.1999
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