Панарина Ефимья Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1849
Дочь: (Панарина) Анастасия Савельевна
Отец ребёнка: Панарин Савелий Панферович
Рождение ребёнка
11.07.1852
Сын: Панарин Владимир Савельевич
Отец ребёнка: Панарин Савелий Панферович
Рождение ребёнка
19.01.1856
Сын: Панарин Григорий Савельевич
Отец ребёнка: Панарин Савелий Панферович
Рождение ребёнка
04.04.1859
Дочь: (Панарина) Александра Савельевна
Отец ребёнка: Панарин Савелий Панферович
Смерть
Неизвестно