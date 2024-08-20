Панарина Ефимья Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарина Ефимья Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Савелий Панферович

Рождение ребёнка
29.10.1849

Дочь: (Панарина) Анастасия Савельевна

Отец ребёнка: Панарин Савелий Панферович

Рождение ребёнка
11.07.1852

Сын: Панарин Владимир Савельевич

Отец ребёнка: Панарин Савелий Панферович

Рождение ребёнка
19.01.1856

Сын: Панарин Григорий Савельевич

Отец ребёнка: Панарин Савелий Панферович

Рождение ребёнка
04.04.1859

Дочь: (Панарина) Александра Савельевна

Отец ребёнка: Панарин Савелий Панферович

Смерть
Неизвестно

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