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Мария Харитонова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.11.1849

Муж: Арсений Данилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.08.1850

Дочь: Марфа Арсениева

Отец ребёнка: Арсений Данилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Иосиф Арсениев

Отец ребёнка: Арсений Данилов

Рождение ребёнка
15.10.1852

Дочь: Анна Арсениева

Отец ребёнка: Арсений Данилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.11.1853

Сын: Макарий Арсениев

Отец ребёнка: Арсений Данилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.11.1855

Сын: Иродион Арсениев

Отец ребёнка: Арсений Данилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.02.1857

Дочь: Евдокия Арсениева

Отец ребёнка: Арсений Данилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.05.1858

Сын: Иоанн Арсениев

Отец ребёнка: Арсений Данилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.09.1859

Дочь: София Арсениева

Отец ребёнка: Арсений Данилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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