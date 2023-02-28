Мария Харитонова
Место рождения
Дата рожденияДо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
До 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1849
Муж: Арсений Данилов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.08.1850
Дочь: Марфа Арсениева
Отец ребёнка: Арсений Данилов
Рождение ребёнка
1851
Сын: Иосиф Арсениев
Отец ребёнка: Арсений Данилов
Рождение ребёнка
15.10.1852
Дочь: Анна Арсениева
Отец ребёнка: Арсений Данилов
Рождение ребёнка
16.11.1853
Сын: Макарий Арсениев
Отец ребёнка: Арсений Данилов
Рождение ребёнка
02.11.1855
Сын: Иродион Арсениев
Отец ребёнка: Арсений Данилов
Рождение ребёнка
27.02.1857
Дочь: Евдокия Арсениева
Отец ребёнка: Арсений Данилов
Рождение ребёнка
21.05.1858
Сын: Иоанн Арсениев
Отец ребёнка: Арсений Данилов
Рождение ребёнка
14.09.1859
Дочь: София Арсениева
Отец ребёнка: Арсений Данилов
Смерть
Неизвестно