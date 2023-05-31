Артемова Стефанида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемова Стефанида Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1914 ст.

Сын: Артемов Михаил (Мирослав?) Евстигнеевич

Отец ребёнка: Артемов Евстигней Семенович

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артемова Епитимия Евстигнеевна

Отец ребёнка: Артемов Евстигней Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Евстигнеевна

Отец ребёнка: Артемов Евстигней Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Евстигнеевна

Отец ребёнка: Артемов Евстигней Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олимпиада Евстигнеевна

Отец ребёнка: Артемов Евстигней Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемов Евстигней Семенович

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