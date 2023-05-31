Артемова Стефанида Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1914 ст.
Сын: Артемов Михаил (Мирослав?) Евстигнеевич
Отец ребёнка: Артемов Евстигней Семенович
Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артемова Епитимия Евстигнеевна
Отец ребёнка: Артемов Евстигней Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Евстигнеевна
Отец ребёнка: Артемов Евстигней Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Евстигнеевна
Отец ребёнка: Артемов Евстигней Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олимпиада Евстигнеевна
Отец ребёнка: Артемов Евстигней Семенович
Бракосочетание
Неизвестно