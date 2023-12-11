Абрашина Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрашина Татьяна Николаевна

Абрашина Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1966

Пол

Женский

Отец

1937 г.р.

Мать

1942 г.р.

Дети

1987 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1966

Отец: Шагов Николай Леонтьевич

Мать: Шагова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
23.03.1987

Дочь: Абрашина Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Абрашин Алексей Валентинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абрашин Алексей Валентинович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close