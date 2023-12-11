Абрашина Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1966
Отец: Шагов Николай Леонтьевич
Мать: Шагова Галина Николаевна
Рождение ребёнка
23.03.1987
Дочь: Абрашина Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Абрашин Алексей Валентинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абрашин Алексей Валентинович