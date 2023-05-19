Крыгина (Малафеева) Маремьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыгина (Малафеева) Маремьяна

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.02.1863

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1863

Отец: Малафеевъ Матвей

Мать: Малафеева Стефанида

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1883

Сын: Крыгинъ Степанъ

Отец ребёнка: Крыгинъ Яковъ

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Крыгинъ Григорій

Отец ребёнка: Крыгинъ Яковъ

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Крыгина Прасковья

Отец ребёнка: Крыгинъ Яковъ

Рождение ребёнка
11.02.1892

Дочь: Горшенина Мареміана

Отец ребёнка: Крыгинъ Яковъ

село Ивановка, Покровской волости
Бракосочетание
16.08.1892

Муж: Крыгинъ Яковъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.06.1895

Дочь: Горшенина Прасковья

Отец ребёнка: Крыгинъ Яковъ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1897

Сын: Крыгинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Крыгинъ Яковъ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.06.1899

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Крыгинъ Яковъ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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