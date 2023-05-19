Крыгина (Малафеева) Маремьяна
Место рождения
Дата рождения13.02.1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1863
Отец: Малафеевъ Матвей
Мать: Малафеева Стефанида
Рождение ребёнка
1883
Сын: Крыгинъ Степанъ
Отец ребёнка: Крыгинъ Яковъ
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1887
Сын: Крыгинъ Григорій
Отец ребёнка: Крыгинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Крыгина Прасковья
Отец ребёнка: Крыгинъ Яковъ
Рождение ребёнка
11.02.1892
Дочь: Горшенина Мареміана
Отец ребёнка: Крыгинъ Яковъ
село Ивановка, Покровской волости
Бракосочетание
16.08.1892
Муж: Крыгинъ Яковъ
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.06.1895
Дочь: Горшенина Прасковья
Отец ребёнка: Крыгинъ Яковъ
Рождение ребёнка
24.10.1897
Сын: Крыгинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Крыгинъ Яковъ
Рождение ребёнка
17.06.1899
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Крыгинъ Яковъ