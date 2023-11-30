Солотенкова (Фотиева) Екатерина Самуилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солотенкова (Фотиева) Екатерина Самуилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Около 1953

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Фотиев Самуил Фотиев

Мать: Фотиева Феодосия Иакинфова

Рождение ребёнка
10.02.1898 ст.

Сын: Солотенков Алексей Осипович

Отец ребёнка: Солотенков Осип Иванов

Лучинск, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.06.1901 ст.

Дочь: Матросова Марфа Осиповна

Отец ребёнка: Солотенков Осип Иванов

Лучинск, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Слатенков Иван Осипович

Отец ребёнка: Солотенков Осип Иванов

Лучинск, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.04.1905 ст.

Сын: Солотенков Семен Осипович

Отец ребёнка: Солотенков Осип Иванов

Лучинск, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.03.1910 ст.

Сын: Солотенков Сергей Осипович

Отец ребёнка: Солотенков Осип Иванов

Бутырки, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.06.1912

Сын: Слатенков Федор Осипович

Отец ребёнка: Солотенков Осип Иванов

Рождение ребёнка
1915

Сын: Солотенков Петр Осипович

Отец ребёнка: Солотенков Осип Иванов

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Ермишкина Мария Осиповна

Отец ребёнка: Солотенков Осип Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солотенков Василий Осипович

Отец ребёнка: Солотенков Осип Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солотенкова Ольга Осиповна

Отец ребёнка: Солотенков Осип Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солотенков Осип Иванов

Смерть
Около 1953
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