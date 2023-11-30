Солотенкова (Фотиева) Екатерина Самуилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиОколо 1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Фотиев Самуил Фотиев
Рождение ребёнка
10.02.1898 ст.
Сын: Солотенков Алексей Осипович
Отец ребёнка: Солотенков Осип Иванов
Рождение ребёнка
27.06.1901 ст.
Дочь: Матросова Марфа Осиповна
Отец ребёнка: Солотенков Осип Иванов
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Солотенков Осип Иванов
Рождение ребёнка
14.04.1905 ст.
Сын: Солотенков Семен Осипович
Отец ребёнка: Солотенков Осип Иванов
Рождение ребёнка
16.03.1910 ст.
Сын: Солотенков Сергей Осипович
Отец ребёнка: Солотенков Осип Иванов
Бутырки, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.06.1912
Отец ребёнка: Солотенков Осип Иванов
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Солотенков Осип Иванов
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Ермишкина Мария Осиповна
Отец ребёнка: Солотенков Осип Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солотенков Василий Осипович
Отец ребёнка: Солотенков Осип Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солотенкова Ольга Осиповна
Отец ребёнка: Солотенков Осип Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1953