Панкратова Евдокия Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Панкратов Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Киселькова Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Панкратов Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анастасия Матвеевна
Отец ребёнка: Панкратов Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Наталья Матвеевна
Отец ребёнка: Панкратов Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Панкратов Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Панкратов Иосиф Матвеевич
Отец ребёнка: Панкратов Матвей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно