Панкратова Евдокия Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанкратова Евдокия Анисимовна

Панкратова Евдокия Анисимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Гоглев Дмитрий Матвеевич

Отец ребёнка: Панкратов Матвей Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Киселькова Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Панкратов Матвей Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анастасия Матвеевна

Отец ребёнка: Панкратов Матвей Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Наталья Матвеевна

Отец ребёнка: Панкратов Матвей Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Панкратов Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Панкратов Матвей Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Панкратов Иосиф Матвеевич

Отец ребёнка: Панкратов Матвей Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панкратов Матвей Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close