Василиса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилиса Петровна

Василиса Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Сарапкин Макар Иванович

Отец ребёнка: Сарапкин Иоанн Евдокимов

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1820

Сын: Сарапкин Кондратий Иванович

Отец ребёнка: Сарапкин Иоанн Евдокимов

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1824

Сын: Сарапкин Феодот Иванович

Отец ребёнка: Сарапкин Иоанн Евдокимов

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Сарапкин Иоанн Евдокимов

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
12.07.1835

Сын: Сарапкин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Сарапкин Иоанн Евдокимов

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1848

Сын: Царапкин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Сарапкин Иоанн Евдокимов

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сарапкин Захар Иоаннович

Отец ребёнка: Сарапкин Иоанн Евдокимов

Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сарапкин Иоанн Евдокимов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close