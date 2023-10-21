Василиса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Сарапкин Иоанн Евдокимов
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1820
Сын: Сарапкин Кондратий Иванович
Отец ребёнка: Сарапкин Иоанн Евдокимов
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Сарапкин Иоанн Евдокимов
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Сарапкин Иоанн Евдокимов
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
12.07.1835
Отец ребёнка: Сарапкин Иоанн Евдокимов
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Сарапкин Иоанн Евдокимов
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сарапкин Иоанн Евдокимов
Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно