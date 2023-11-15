Стоякин Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Сын: Стоякин Василий Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Стоякин Алексей Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
в Кирзе с 1898 из Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
1873
Сын: Стоякин Никита Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно