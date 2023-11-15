Стоякин Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стоякин Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Стоякин Василий Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Стоякин Алексей Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

в Кирзе с 1898 из Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
1873

Сын: Стоякин Никита Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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