Тинасулаев Рамазан (Т1инсулабазан)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тинасулав
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рамазанова Узлипат (Узит) Рамазановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рамазанов Халилула Рамазанович ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рамазанов Бадрудин Рамазанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно