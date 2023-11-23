Ефремов Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Тимофей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1925

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Ефремов Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Ефремова Акулина

Архангельские Борки, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Ефремов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Ефремова Акулина

Архангельские Борки, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефремова Прасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: Ефремова Акулина

Архангельские Борки, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефремова Дарья Тимофеевна

Мать ребёнка: Ефремова Акулина

Архангельские Борки, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Федор Тимофеевич

Мать ребёнка: Ефремова Акулина

Архангельские Борки, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Акулина

Смерть
Около 1925
Архангельские Борки, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
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