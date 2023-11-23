Ефремов Тимофей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1925
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Ефремов Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Ефремова Акулина
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Ефремова Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефремова Прасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: Ефремова Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефремова Дарья Тимофеевна
Мать ребёнка: Ефремова Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ефремова Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефремова Акулина
Смерть
Около 1925