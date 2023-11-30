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Арефьева Екатерина Васильевна
Арефьева Екатерина Васильевна
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Древо
Место рождения
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1869
Пол
Женский
Отец
Арефьев Василий Никитич
1839 г.р.
Мать
Арефьева (Цибисова) Авдотья Фёдоровна
1852 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец:
Арефьев Василий Никитич
Мать:
Арефьева Авдотья Фёдоровна
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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