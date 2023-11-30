Арефьева Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефьева Екатерина Васильевна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1869

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Арефьев Василий Никитич

Мать: Арефьева Авдотья Фёдоровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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