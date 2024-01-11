Соколова Екатерина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколова Екатерина Матвеевна

Соколова Екатерина Матвеевна

Место рождения

Завражьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Золотов Матвей Иванович

Мать: не указана

Завражьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
03.02.1908 ст.

Муж: Соколов Иван Федорович

Георгиевское, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
08.11.1908 ст.

Сын: Соколов Николай Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Федорович

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.