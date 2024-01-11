Соколова Екатерина Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Золотов Матвей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1908 ст.
Георгиевское, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
08.11.1908 ст.
Отец ребёнка: Соколов Иван Федорович
Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно