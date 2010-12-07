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Оболенский Лёв Сергеевич

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Место рождения

г. Бург-Ла-Рейн, верхняя часть Сены, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

Дата рождения

05.09.1926

Дата смерти

07.12.2010

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1926

Отец: Оболенский Сергей Владимирович

Мать: Оболенская Екатерина Владимировна

г. Бург-Ла-Рейн, верхняя часть Сены, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Льореда Александра Львовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оболенская Лариса

Смерть
07.12.2010
г. Бовина, Пармер, Техас, США
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