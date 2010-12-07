Оболенский Лёв Сергеевич
Место рожденияг. Бург-Ла-Рейн, верхняя часть Сены, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Дата рождения05.09.1926
Дата смерти07.12.2010
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1926
г. Бург-Ла-Рейн, верхняя часть Сены, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Льореда Александра Львовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оболенская Лариса
Смерть
07.12.2010
г. Бовина, Пармер, Техас, США