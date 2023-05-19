Бадретдин Насыбуллович
Место рождениядер. Кшклово Царевококшайского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Кшклово Царевококшайского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Между 1880 и 1888
Дочь: Хаерниса Бадретдиновна
Мать ребёнка: не указана
дер. Кшклово Царевококшайского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно