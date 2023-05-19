Бадретдин Насыбуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадретдин Насыбуллович

Место рождения

дер. Кшклово Царевококшайского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Между 1880 и 1888 г.р.

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Кшклово Царевококшайского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Между 1880 и 1888

Дочь: Хаерниса Бадретдиновна

Мать ребёнка: не указана

дер. Кшклово Царевококшайского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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