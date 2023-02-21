Завойская (Соболева) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗавойская (Соболева) Евдокия Васильевна

Завойская (Соболева) Евдокия Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Аполлинария Павловна

Отец ребёнка: Завойский Павел Александрович

Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Филикитата Павловна

Отец ребёнка: Завойский Павел Александрович

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Павла Павловна

Отец ребёнка: Завойский Павел Александрович

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Завойский Павел Павлович

Отец ребёнка: Завойский Павел Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close