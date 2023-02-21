Завойская (Соболева) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Аполлинария Павловна
Отец ребёнка: Завойский Павел Александрович
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Филикитата Павловна
Отец ребёнка: Завойский Павел Александрович
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Павла Павловна
Отец ребёнка: Завойский Павел Александрович
Рождение ребёнка
Около 1869
Отец ребёнка: Завойский Павел Александрович
Работа или профессия
Неизвестно