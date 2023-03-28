Домаева (Мироненко) Галина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домаева (Мироненко) Галина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.?

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1979

Сын: Барнуков Максим Дмитриевич

Отец ребёнка: Барнуков Дмитрий

Рождение ребёнка
19.02.1985

Дочь: Домаева Виктория Викторовна

Отец ребёнка: Домаев Виктор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Домаев Виктор Михайлович

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