Домаева (Мироненко) Галина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.02.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1979
Сын: Барнуков Максим Дмитриевич
Отец ребёнка: Барнуков Дмитрий
Рождение ребёнка
19.02.1985
Дочь: Домаева Виктория Викторовна
Отец ребёнка: Домаев Виктор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно