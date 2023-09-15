Кулябко-Корецкий Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулябко-Корецкий Иван Григорьевич

Место рождения

Новый Стародуб, Кіровоградська область

Дата рождения

?.07.1775

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1775

Отец: Кулябко Григорий Иванович

Мать: Кулябко Анастасия Фёдоровна

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Военная служба
Около 1800
Род войск: Российская императорская армия Воинское звание: поручик В отставке.
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Кулябко-Корецкий Григорий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Левенка, Мглинский уезд, Черниговская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Левенка, Мглинский уезд, Черниговская губерния
Смерть
После 1812
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