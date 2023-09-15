Кулябко-Корецкий Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения?.07.1775
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1775
Военная служба
Около 1800
Род войск: Российская императорская армия Воинское звание: поручик В отставке.
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Кулябко-Корецкий Григорий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812