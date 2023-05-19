Полуляхова (Вучетич) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полуляхова (Вучетич) Мария Федоровна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.01.1906

Муж: Полуляхов Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
17.11.1906

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Полуляхов Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
01.01.1908

Дочь: Мелания Петровна

Отец ребёнка: Полуляхов Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
14.02.1909

Сын: Полуляхов Федор Петрович

Отец ребёнка: Полуляхов Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
19.08.1916

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Полуляхов Петр Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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