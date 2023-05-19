Полуляхова (Вучетич) Мария Федоровна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1906
Рождение ребёнка
17.11.1906
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Полуляхов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
01.01.1908
Дочь: Мелания Петровна
Отец ребёнка: Полуляхов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
14.02.1909
Отец ребёнка: Полуляхов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
19.08.1916
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Полуляхов Петр Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно