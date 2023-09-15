Дубинин Пётр Ерофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Бракосочетание
31.01.1899 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.09.1906 ст.
Дочь: Бурлакова Марфа Петровна
Мать ребёнка: Дубинина Анастасия Наумовна
Рождение ребёнка
24.07.1908 ст.
Дочь: Юрова Крестинья Петровна
Мать ребёнка: Дубинина Анастасия Наумовна
Рождение ребёнка
27.02.1912 ст.
Сын: Дубинин Владимир Петрович
Мать ребёнка: Дубинина Анастасия Наумовна
Смерть
Неизвестно