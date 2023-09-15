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Дубинин Пётр Ерофеевич

Место рождения

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Дубинин Ерофей Филимонович

Мать: Дубинина Прасковья Афанасьевна

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
31.01.1899 ст.

Жена: Дубинина Анастасия Наумовна

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.09.1906 ст.

Дочь: Бурлакова Марфа Петровна

Мать ребёнка: Дубинина Анастасия Наумовна

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1908 ст.

Дочь: Юрова Крестинья Петровна

Мать ребёнка: Дубинина Анастасия Наумовна

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1912 ст.

Сын: Дубинин Владимир Петрович

Мать ребёнка: Дубинина Анастасия Наумовна

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Смерть
Неизвестно
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