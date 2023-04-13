Жгирь (Селезнева) Дарья Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жгирь (Селезнева) Дарья Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Селезнев Ефрем Терентьевич

Мать: Селезнева Матрона Филипповна

Рождение ребёнка
05.10.1900

Сын: Селезнев Михаил Неизвестно

Отец ребёнка: Жгирь Леонтий Иванович

ГАЗО Покровская церковь
Бракосочетание
11.04.1901

Муж: Жгирь Леонтий Иванович

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
23.02.1910

Сын: Жгирь Александр Леонтьевич

Отец ребёнка: Жгирь Леонтий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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