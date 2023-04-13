Жгирь (Селезнева) Дарья Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Рождение ребёнка
05.10.1900
Сын: Селезнев Михаил Неизвестно
Отец ребёнка: Жгирь Леонтий Иванович
ГАЗО Покровская церковь
Бракосочетание
11.04.1901
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
23.02.1910
Сын: Жгирь Александр Леонтьевич
Отец ребёнка: Жгирь Леонтий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно