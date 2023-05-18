Невражина (Штехер) ЕВГЕНИЯ ИОСИФОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1805
Рождение
Около 1880
Отец: Штехер ИОСИФ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Невражин СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Рождение ребёнка
1908
Сын: Невражин НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ
Отец ребёнка: Невражин СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Рождение ребёнка
1911
Сын: Невражин АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Отец ребёнка: Невражин СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Дамбит НИНА СЕРГЕЕВНА
Отец ребёнка: Невражин СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Развод
Около 1917
Смерть
Неизвестно