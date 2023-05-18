Невражина (Штехер) ЕВГЕНИЯ ИОСИФОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНевражина (Штехер) ЕВГЕНИЯ ИОСИФОВНА

Невражина (Штехер) ЕВГЕНИЯ ИОСИФОВНА

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1805

Муж: Невражин СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Рождение
Около 1880

Отец: Штехер ИОСИФ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Невражин ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Невражин СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Рождение ребёнка
1908

Сын: Невражин НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Невражин СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Рождение ребёнка
1911

Сын: Невражин АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Невражин СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Дамбит НИНА СЕРГЕЕВНА

Отец ребёнка: Невражин СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Развод
Около 1917

Муж: Невражин СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close