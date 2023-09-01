Мельников Борис Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1906
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мельников Степан
Мать: Мельникова N
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Меркулова Агриппина Борисовна
Мать ребёнка: Мельникова N
142703 Tabolovo, МО Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мельникова N
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Николай Борисович
Мать ребёнка: Мельникова N
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1906