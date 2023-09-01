Мельников Борис Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельников Борис Степанович

Мельников Борис Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1906

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мельников Степан

Мать: Мельникова N

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Меркулова Агриппина Борисовна

Мать ребёнка: Мельникова N

142703 Tabolovo, МО Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Иван Борисович

Мать ребёнка: Мельникова N

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Николай Борисович

Мать ребёнка: Мельникова N

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1906
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close