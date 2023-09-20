Гаманица (Усольцева) Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1935
Дочь: Дунина Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Гаманица Кирилл Исаакович
Рождение ребёнка
28.05.1944
Сын: Гаманица Николай Кириллович
Отец ребёнка: Гаманица Кирилл Исаакович
Рождение ребёнка
04.08.1948
Дочь: Ласлова Валентина Кирилловна
Отец ребёнка: Гаманица Кирилл Исаакович
Рождение ребёнка
25.11.1953
Сын: Гаманица Михаил Кириллович
Отец ребёнка: Гаманица Кирилл Исаакович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
повитуха
Смерть
1934
Ново-Усольцево