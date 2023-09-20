Гаманица (Усольцева) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаманица (Усольцева) Наталья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1935

Дочь: Дунина Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Гаманица Кирилл Исаакович

Шпагино, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
28.05.1944

Сын: Гаманица Николай Кириллович

Отец ребёнка: Гаманица Кирилл Исаакович

Шпагино, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.08.1948

Дочь: Ласлова Валентина Кирилловна

Отец ребёнка: Гаманица Кирилл Исаакович

Шпагино, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.11.1953

Сын: Гаманица Михаил Кириллович

Отец ребёнка: Гаманица Кирилл Исаакович

Шпагино, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаманица Кирилл Исаакович

Работа или профессия
Неизвестно
повитуха
Смерть
1934
Ново-Усольцево
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