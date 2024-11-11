Вера Григорьевна в 1770 или Сидоровна в 1783
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьма Никифорович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Матрона Кузминична
Отец ребёнка: Кузьма Никифорович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Федосья Кузминична
Отец ребёнка: Кузьма Никифорович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Василий Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Никифорович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Киприан Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Никифорович
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Васса Кузминична
Отец ребёнка: Кузьма Никифорович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Серягина Марфа Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьма Никифорович
Смерть
Неизвестно