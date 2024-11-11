Вера Григорьевна в 1770 или Сидоровна в 1783 1735 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вера Григорьевна в 1770 или Сидоровна в 1783

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьма Никифорович

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Матрона Кузминична

Отец ребёнка: Кузьма Никифорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Федосья Кузминична

Отец ребёнка: Кузьма Никифорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1758

Сын: Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Никифорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1760

Сын: Киприан Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Никифорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Васса Кузминична

Отец ребёнка: Кузьма Никифорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Серягина Марфа Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьма Никифорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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