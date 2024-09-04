(Алгазина) Марина Петровна
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Евлантьева
Дата рождения11.12.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1913
Крещение
15.12.1913
Ф.16, оп.2, д. 1125 | Книга о родившихся | Седельниковской Рождественской старообрядческой общины за 1913 год | Стр.14-15 | 21. | Месяц, число, место рождения: | Декабря одинацетова числа тысчща деве... Показать все
Смерть
Неизвестно