Антонович Нина Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.08.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1961
Сын: Антонович Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Антонович Владимир Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антонович Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Антонович Владимир Фёдорович
Смерть
?.08.2012