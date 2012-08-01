Антонович Нина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонович Нина Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.08.2012

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1961

Сын: Антонович Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Антонович Владимир Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонович Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Антонович Владимир Фёдорович

Смерть
?.08.2012
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