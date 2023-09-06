Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти17.11.1957
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1899
Дочь: Мамаева Анна Ильинична
Отец ребёнка: Мамаев Илья Николаевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Мамаева Зинаида Ильинична
Отец ребёнка: Мамаев Илья Николаевич
Рождение ребёнка
01.07.1912
Дочь: Мамаева Ольга Ильинична
Отец ребёнка: Мамаев Илья Николаевич
Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
12.09.1917
Отец ребёнка: Мамаев Илья Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамаева Нина Ильинична
Отец ребёнка: Мамаев Илья Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамаев Павел Ильич
Отец ребёнка: Мамаев Илья Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамаева Екатерина Ильинична
Отец ребёнка: Мамаев Илья Николаевич
Смерть
17.11.1957