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ГлавнаяЛюдиАлександра Михайловна

Александра Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

17.11.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1899

Дочь: Мамаева Анна Ильинична

Отец ребёнка: Мамаев Илья Николаевич

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Мамаева Зинаида Ильинична

Отец ребёнка: Мамаев Илья Николаевич

Рождение ребёнка
01.07.1912

Дочь: Мамаева Ольга Ильинична

Отец ребёнка: Мамаев Илья Николаевич

Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
12.09.1917

Сын: Мамаев Александр Ильич

Отец ребёнка: Мамаев Илья Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамаева Нина Ильинична

Отец ребёнка: Мамаев Илья Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаев Павел Ильич

Отец ребёнка: Мамаев Илья Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамаева Екатерина Ильинична

Отец ребёнка: Мамаев Илья Николаевич

Смерть
17.11.1957
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