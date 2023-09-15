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Зубенко Семен Ефимович
Зубенко Семен Ефимович
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Место рождения
Кривая Лука
Дата рождения
1774
Дата смерти
1825
Пол
Мужской
Отец
Зубенко Ефим Максимович
1751 г.р.
Мать
Зубенко Агафия Григорьевна
1753 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец:
Зубенко Ефим Максимович
Мать:
Зубенко Агафия Григорьевна
Кривая Лука
Смерть
1825
Кривая Лука
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