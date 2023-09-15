Зубенко Семен Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубенко Семен Ефимович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1774

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Отец

1751 г.р.

Мать

1753 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Зубенко Ефим Максимович

Мать: Зубенко Агафия Григорьевна

Смерть
1825
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