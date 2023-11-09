Сергиевская Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Покровская Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Сергиевский Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
27.10.1827
Сын: Сергиевский Николай Александрович
Отец ребёнка: Сергиевский Александр Алексеевич
Коломна, Московская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Сергиевский Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Виноградова Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Сергиевский Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Остроумова Мария Александровна
Отец ребёнка: Сергиевский Александр Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1834