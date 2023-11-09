Сергиевская Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергиевская Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Покровская Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Сергиевский Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
27.10.1827

Сын: Сергиевский Николай Александрович

Отец ребёнка: Сергиевский Александр Алексеевич

Коломна, Московская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Сергиевский Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Виноградова Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Сергиевский Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Остроумова Мария Александровна

Отец ребёнка: Сергиевский Александр Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1834
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