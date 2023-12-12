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Маликова Мария Фроловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1819

Сын: Маликов Григорий Ефремович

Отец ребёнка: Маликов Ефрем Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.01.1824

Дочь: Маликова Ксения Ефремовна

Отец ребёнка: Маликов Ефрем Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Маликова Агафия Ефремовна

Отец ребёнка: Маликов Ефрем Федорович

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Маликова Мария Ефремовна

Отец ребёнка: Маликов Ефрем Федорович

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Маликов Абрам Ефремович

Отец ребёнка: Маликов Ефрем Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маликов Ефрем Федорович

Смерть
Неизвестно
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