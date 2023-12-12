Маликова Мария Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1819
Сын: Маликов Григорий Ефремович
Отец ребёнка: Маликов Ефрем Федорович
Рождение ребёнка
23.01.1824
Дочь: Маликова Ксения Ефремовна
Отец ребёнка: Маликов Ефрем Федорович
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Маликова Агафия Ефремовна
Отец ребёнка: Маликов Ефрем Федорович
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Маликова Мария Ефремовна
Отец ребёнка: Маликов Ефрем Федорович
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Маликов Ефрем Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно