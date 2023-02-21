Полоумнов Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полоумнов Фёдор

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Место рождения

Тёмная

Дата рождения

1640

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640

Отец: не указан

Мать: не указана

Тёмная
Рождение ребёнка
1677

Сын: Полоумнов Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Тёмная
Рождение ребёнка
1678

Сын: Полоумнов Савелий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Тёмная
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полоумнов Семён Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Тёмная
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полоумнов Ганка Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Тёмная
Смерть
Неизвестно
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