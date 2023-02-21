Полоумнов Фёдор
Место рожденияТёмная
Дата рождения1640
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640
Отец: не указан
Мать: не указана
Тёмная
Рождение ребёнка
1677
Мать ребёнка: не указана
Тёмная
Рождение ребёнка
1678
Сын: Полоумнов Савелий Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Тёмная
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полоумнов Семён Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Тёмная
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полоумнов Ганка Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Тёмная
Смерть
Неизвестно