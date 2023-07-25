Лень Максим Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лень Максим Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Варвара Максимовна

Мать ребёнка: Лень Улитта Петровна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Лень Сергей Максимович

Мать ребёнка: Лень Улитта Петровна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Лень Иван Максимович

Мать ребёнка: Лень Улитта Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лень Улитта Петровна

Смерть
Неизвестно
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