Лень Максим Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Варвара Максимовна
Мать ребёнка: Лень Улитта Петровна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Лень Улитта Петровна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Лень Иван Максимович
Мать ребёнка: Лень Улитта Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лень Улитта Петровна
Смерть
Неизвестно