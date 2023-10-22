Наприенко Анатолий Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наприенко Анатолий Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наприенко Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Наприенко Людмила Арсентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наприенко Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Наприенко Людмила Арсентьевна

Смерть
Неизвестно
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