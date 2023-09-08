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Гайдаш Григорий
Гайдаш Григорий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Гайдаш Николай
Мать
Гайдаш (Сафонова) Александра Петровна
Дети
(Гайдаш) Надежда
Добавил:
БЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Гайдаш Николай
Мать:
Гайдаш Александра Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Надежда
Мать ребёнка:
?
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