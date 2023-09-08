Гайдаш Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайдаш Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гайдаш Николай

Мать: Гайдаш Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: ?

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