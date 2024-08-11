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Ботина (Шахова) Мария Дмитриева

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Место рождения

Слободка Гаева, Макарьевский уезд, Костромская губерния

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1874

Дочь: (Ботина) Параскева Васильева

Отец ребёнка: Ботин Василий Андреев

Рождение ребёнка
13.01.1879

Дочь: (Ботина) Анна Васильева

Отец ребёнка: Ботин Василий Андреев

Рождение ребёнка
17.05.1882

Сын: Ботин Алексей Васильев

Отец ребёнка: Ботин Василий Андреев

Рождение ребёнка
25.11.1884 ст.

Сын: Ботин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Ботин Василий Андреев

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
30.11.1887

Сын: Ботин Иван Васильев

Отец ребёнка: Ботин Василий Андреев

Смерть
Неизвестно

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