Ботина (Шахова) Мария Дмитриева
Место рожденияСлободка Гаева, Макарьевский уезд, Костромская губерния
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1874
Дочь: (Ботина) Параскева Васильева
Отец ребёнка: Ботин Василий Андреев
Рождение ребёнка
13.01.1879
Дочь: (Ботина) Анна Васильева
Отец ребёнка: Ботин Василий Андреев
Рождение ребёнка
17.05.1882
Отец ребёнка: Ботин Василий Андреев
Рождение ребёнка
25.11.1884 ст.
Отец ребёнка: Ботин Василий Андреев
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
30.11.1887
Сын: Ботин Иван Васильев
Отец ребёнка: Ботин Василий Андреев
Смерть
Неизвестно