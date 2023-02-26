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Ульяна Максимова

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Место рождения

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.
До 1801 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
28.10.1848

Муж: Илларион Иванов

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1867

Дочь: Ефросинья Григорьева

Отец ребёнка: Фирсяков Григорий Филипов

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фирсяков Григорий Филипов

Смерть
Неизвестно
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