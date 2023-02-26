Ульяна Максимова
Место рожденияд.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
28.10.1848
Муж: Илларион Иванов
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1867
Дочь: Ефросинья Григорьева
Отец ребёнка: Фирсяков Григорий Филипов
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно