Кузьмин Николай Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузьмин Егор Егорович?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кащук Валентина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина Мария Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Александр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузьмина Лидия
Смерть
Неизвестно