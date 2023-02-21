Кузьмин Николай Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмин Николай Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьмин Егор Егорович?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кащук Валентина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина Мария Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Лидия

Смерть
Неизвестно
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