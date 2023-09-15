Угнивенко Евдокия
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Евдокия Леонтьевна
Отец ребёнка: Угнивенко Леонтий Ильич
Бракосочетание
С 1815
Рождение ребёнка
1820
Сын: Угнивенко Андрей Леонтьевич
Отец ребёнка: Угнивенко Леонтий Ильич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Угнивенко Иван Леонтьевич
Отец ребёнка: Угнивенко Леонтий Ильич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Угнивенко Карп Леонтьевич
Отец ребёнка: Угнивенко Леонтий Ильич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Угнивенко Анисим Леонтьевич
Отец ребёнка: Угнивенко Леонтий Ильич
Смерть
Неизвестно