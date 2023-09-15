Угнивенко Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУгнивенко Евдокия

Угнивенко Евдокия

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Евдокия Леонтьевна

Отец ребёнка: Угнивенко Леонтий Ильич

Бракосочетание
С 1815

Муж: Угнивенко Леонтий Ильич

Рождение ребёнка
1820

Сын: Угнивенко Андрей Леонтьевич

Отец ребёнка: Угнивенко Леонтий Ильич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Угнивенко Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Угнивенко Леонтий Ильич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Угнивенко Карп Леонтьевич

Отец ребёнка: Угнивенко Леонтий Ильич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Угнивенко Анисим Леонтьевич

Отец ребёнка: Угнивенко Леонтий Ильич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close