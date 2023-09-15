Леонтьев Иван Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения29.03.1898 ст.
Дата смерти28.02.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1898 ст.
Отец: Григорьев Леонтий Григорьевич
Мать: Христина Николаева
Рождение ребёнка
02.11.1927
Дочь: Степанова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Леонтьева Клавдия Захаровна
Калинино, Вурнарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.02.1945