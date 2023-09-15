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Леонтьев Иван Леонтьевич

Место рождения

Покровское, Норусовская волость, Ядринский уезд

Дата рождения

29.03.1898 ст.

Дата смерти

28.02.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1898 ст.

Отец: Григорьев Леонтий Григорьевич

Мать: Христина Николаева

Покровское, Норусовская волость, Ядринский уезд
Рождение ребёнка
02.11.1927

Дочь: Степанова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Леонтьева Клавдия Захаровна

Калинино, Вурнарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонтьева Клавдия Захаровна

Покровское, Норусовская волость, Ядринский уезд
Смерть
28.02.1945
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