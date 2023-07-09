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Жариков Адриан Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Жариков Александр Иванович

Мать: Жарикова Пелагея

Рождение ребёнка
01.10.1854

Сын: Жариков Ананий Адрианович

Мать ребёнка: Жарикова Евдокия Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.01.1859

Сын: Жариков Степан Адрианович

Мать ребёнка: Жарикова Евдокия Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жарикова Евдокия Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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