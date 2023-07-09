Жариков Адриан Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: Жариков Александр Иванович
Мать: Жарикова Пелагея
Рождение ребёнка
01.10.1854
Сын: Жариков Ананий Адрианович
Мать ребёнка: Жарикова Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
03.01.1859
Сын: Жариков Степан Адрианович
Мать ребёнка: Жарикова Евдокия Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно