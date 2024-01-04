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Семен Леонтьевич

Место рождения

Усолье, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1823 г.р.
1813 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Усолье, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Максим Семенович

Мать ребёнка: Варвара Ивановна

Леонтьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Прасковья Семеновна

Мать ребёнка: Анисия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Ивановна

Смерть
Неизвестно
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