Семен Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Максим Семенович
Мать ребёнка: Варвара Ивановна
Леонтьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Прасковья Семеновна
Мать ребёнка: Анисия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Ивановна
Смерть
Неизвестно