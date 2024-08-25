Стенякова (Гришина) Нина Васильевна
Место рожденияБугульма, Республика Татарстан, Россия
Дата рождения15.10.1927
Дата смерти25.10.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1953
Сын: Стеняков Борис Анатольевич
Отец ребёнка: Стеняков Анатолий Фёдорович
Смерть
25.10.1988
Похороны
Неизвестно