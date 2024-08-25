Стенякова (Гришина) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стенякова (Гришина) Нина Васильевна

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Место рождения

Бугульма, Республика Татарстан, Россия

Дата рождения

15.10.1927

Дата смерти

25.10.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стеняков Анатолий Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1953

Сын: Стеняков Борис Анатольевич

Отец ребёнка: Стеняков Анатолий Фёдорович

Смерть
25.10.1988
Похороны
Неизвестно

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