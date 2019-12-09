Хробостов Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения19.12.1931
Дата смерти09.12.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1931
Бракосочетание
06.06.1959
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.04.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.12.2019