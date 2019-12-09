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Хробостов Николай Михайлович

Место рождения

Плёсо, Боровичский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

19.12.1931

Дата смерти

09.12.2019

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1931

Отец: Хробостов Михаил Константинович

Мать: Хробостова Александра Владимировна

Плёсо, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
06.06.1959

Жена: скрыто настройками приватности

Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
18.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
06.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
09.12.2019
Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
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