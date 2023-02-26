Агафия Георгиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Георгиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1784 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1802

Сын: Лев (Леон) Наумов

Отец ребёнка: Наум Фомин

д.Хотеево
Рождение ребёнка
1807

Сын: Андрей Наумов

Отец ребёнка: Наум Фомин

Рождение ребёнка
02.04.1809

Дочь: Матрона Наумова

Отец ребёнка: Наум Фомин

д.Хотеево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наум Фомин

Смерть
Неизвестно
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