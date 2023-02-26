Агафия Георгиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1802
Сын: Лев (Леон) Наумов
Отец ребёнка: Наум Фомин
д.Хотеево
Рождение ребёнка
1807
Сын: Андрей Наумов
Отец ребёнка: Наум Фомин
Рождение ребёнка
02.04.1809
Дочь: Матрона Наумова
Отец ребёнка: Наум Фомин
д.Хотеево
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наум Фомин
Смерть
Неизвестно